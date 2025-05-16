وزارة الداخلية تواصل جهودها الأمنية المكثفة في ميدان الشهداء وطرابلس

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وبتعليمات مباشرة من الوزير المكلف، تنفيذ عملياتها الأمنية الميدانية المكثفة في ميدان الشهداء ومختلف مناطق العاصمة طرابلس، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف وحدات ومكونات الوزارة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الوزارة لحماية المتظاهرين وضمان الأمن والاستقرار، حيث شددت على التزام عناصر الشرطة بواجباتهم في حماية الأرواح والممتلكات، واعتبارهم صمّام أمان لكافة أبناء الوطن.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل مع رجال الشرطة وتسهيل مهامهم بما يعزز من حفظ النظام العام ويحول دون حدوث أي اضطرابات.

كما ثمّنت وزارة الداخلية عالياً الجهود المبذولة من قبل عناصر الشرطة، مشيدةً بما يتحلون به من انضباط وروح مسؤولية عالية خلال أداء مهامهم الوطنية بكل تفانٍ وإخلاص.