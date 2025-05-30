وزارة الداخلية تواصل جهودها الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس

تواصل وزارة الداخلية، عبر أجهزتها الأمنية المختلفة، تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، في إطار سعيها المستمر لبسط السيطرة الأمنية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى تأمين المؤسسات والمرافق العامة.

وشهدت عدة مناطق من العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، يعكس درجة الجاهزية والاستعداد العالي للوحدات الأمنية، التي تعمل بتنسيق كامل وفق التعليمات الصادرة، لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة وانضباط.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الثابت بأداء واجبها الوطني، ومواصلة العمل دون تهاون لحفظ النظام العام، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع سكان العاصمة.