وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لتأمين العاصمة طرابلس

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية المكثفة لتأمين العاصمة طرابلس، وفرض الأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف أحياء المدينة.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن الوحدات الأمنية تعمل بكفاءة واقتدار لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مخلفات حرب قد تشكل خطراً على السلامة العامة.

وشددت الوزارة على أهمية عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تُنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة.

مديرية أمن طرابلس تعزز الأمن وتنظم الحركة المرورية بنشر دوريات مكثفة في شوارع العاصمة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن وترسيخ النظام داخل العاصمة، باشرت مديرية أمن طرابلس، عبر قسم شرطة النجدة ومكتب شؤون المرور، بنشر دوريات أمنية مكثفة في مختلف شوارع المدينة.

وتهدف هذه الخطوة إلى فرض الانضباط العام وتنظيم الحركة المرورية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتعزيز الاستقرار في طرابلس، وتعكس حرص الأجهزة الأمنية على توفير بيئة آمنة وضمان سير الحياة اليومية بشكل منتظم.