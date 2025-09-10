وزارة الداخلية تُرحّل 156 مهاجراً ضمن برنامج «العودة الطوعية»

في إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المتعلقة ببرنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين، نظّمت الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة جوية عبر مطار معيتيقة الدولي، لترحيل 156 مهاجرًا من الجنسية التشادية، وذلك بعد حصرهم في مدينة بني وليد ونقلهم إلى طرابلس تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم.

وجرى تنفيذ العملية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وعدد من المنظمات الدولية والسفارات المعنية، في إطار التعاون المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية بطرق إنسانية وقانونية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ هذه العمليات وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات المعمول بها، وبما ينسجم مع التزامات الدولة الليبية تجاه القوانين المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين.