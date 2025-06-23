وزارة الداخلية.. نشاطات أمنية مكثفة واجتماعات تنظيمية وتفقدية بمختلف المناطق

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، شهدت مختلف مديريات الأمن ومكونات الوزارة عددًا من الاجتماعات والأنشطة الميدانية والإجراءات التنظيمية، تعزيزًا لأداء الأجهزة الأمنية ورفعًا لمستوى الجاهزية في جميع المناطق.

إعادة تنظيم مديرية أمن تاجوراء

عقد مدير أمن تاجوراء اجتماعًا موسعًا ضم مساعدي الشؤون الأمنية والعامة، بالإضافة إلى الضباط المنتقلين من مديرية أمن القره بوللي، تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم (645) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن.

وتناول الاجتماع آليات تنسيق العمل بين مختلف مكونات المديرية، والتأكيد على الانضباط العسكري وارتداء الزي الرسمي الكامل.

كما شدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف التواجد الأمني العلني خاصة بالطريق الساحلي، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

انتشار أمني مكثف في مزدة

شهدت مدينة مزدة وضواحيها انتشارًا أمنيًا واسعًا لدوريات الغرفة الأمنية المشتركة، تعزيزًا للمجاهرة بالأمن وضبط المطلوبين، وتنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بشأن فرض سلطة القانون والحفاظ على الاستقرار.

كما نفذت الدوريات الصحراوية عمليات تمشيط للمسالك الصحراوية والترابية، لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، والتصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها.

جولة تفقدية لمدير أمن المرقب

أجرى مدير مديرية أمن المرقب جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من مراكز الشرطة في مدينة مسلاتة، برفقة مساعد الشؤون العامة ورئيس قسم التفتيش والمتابعة، للوقوف على جاهزية العناصر الأمنية ومتابعة سير العمل.

خطة توعوية بحقوق الإنسان

عُقد اجتماع برئاسة مدير الإدارة العامة للتدريب، بمشاركة مسؤولي الإدارات المعنية ومندوبي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ناقش الاجتماع تنفيذ الخطة التوعوية الخاصة بحقوق الإنسان للعام 2025، الموجهة لمنتسبات الوزارة، إضافة إلى الإعداد لتنظيم دورة مدربين (TOT) وتأهيل العناصر النسائية القانونية، وإعداد منشور توعوي حول حقوق وواجبات الموظف العام.

زيارة ميدانية لقسم حماية الطفل والأُسرة

قام وفد من إدارة العلاقات والتعاون الدولي بزيارة ميدانية إلى قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن وسط الجبل، للاطلاع على الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه العمل، والتأكيد على دعم الوزارة لجهود الحماية والرعاية.