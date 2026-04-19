وزارة الدفاع تسعى لتأهيل «كوادر عسكرية» وفق أعلى المعايير

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عبد السلام سالم الزوبي، بمكتبه اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن رينولدز، الذي يزور مقر الوزارة للمرة الأولى، برفقة الملحق العسكري البريطاني، العقيد ماثيو كيترز.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تسهيل تقديم أفضل البرامج التدريبية والتعليمية للارتقاء بأداء منتسبي المؤسسة العسكرية، بما يضمن إعداد كوادر عسكرية منضبطة وقادرة على تنفيذ مهامها وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي وزارة الدفاع الليبية لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية ورفع كفاءتها، ضمن برنامج التعاون مع شركاء دوليين لتأهيل الكوادر العسكرية.