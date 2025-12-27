وزارة الدفاع تعلن تفاصيل مراسم تأبين «الحداد» ومرافقيه

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وبالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، إقامة مراسم تأبين رسمية لرجال الوطن من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من ضباط وضباط صف الجيش الليبي، الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم الوطني.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التأبين تُقام يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، داخل مقر وزارة الدفاع، وذلك عند الساعة العاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة صباحًا، ووفق التقاليد والبروتوكولات العسكرية المعتمدة.

وأشارت إلى أن جثماني شهيدي الوطن سيصلان عند الساعة العاشرة صباحًا، حيث يُنظم لهما استقبال عسكري رسمي، وتُقام مراسم تسريح الجثمانين وفق البروتوكول العسكري، تقديرًا لتضحياتهما، وتكريمًا لما قدماه من عطاء وفداء في سبيل الوطن.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذا التأبين يأتي عرفانًا بالدور الوطني الذي اضطلع به الراحلون، وتقديرًا لمسيرتهم العسكرية، وما تركوه من أثر في صفوف المؤسسة العسكرية.

وقدمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، وإلى كافة منتسبي المؤسسة العسكرية، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.