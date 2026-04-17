وزارة الدفاع: تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع النيجر

وصل اللواء جبريل الشتيوي، مبعوثاً عن وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، رفقة المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، إلى جمهورية النيجر في مهمة عمل رسمية، يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

وبحسب وزارة الدفاع الليبية، عقد الوفد الليبي سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة النيجيرية، شملت رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدداً من مسؤولي وزارة الدفاع في النيجر.

وتناول الجانبان خلال المحادثات عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والنيجر.

كما جرى بحث آليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالي الشؤون الخارجية والدفاع، بما يعزز التنسيق المشترك في القضايا ذات الصلة.

وفي ختام اللقاءات، شدد الجانبان الليبي والنيجري على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.