تعزيز الجاهزية التقنية.. الدفاع تناقش نتائج مشاركتها بتمرين «فلينتلوك 2026»

عقد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبد السلام سالم الزوبي اجتماعًا في مكتبه اليوم مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، بحضور وفد مرافق.

وجاء اللقاء لمناقشة مشاركة وزارة الدفاع في التمرين التعبوي “فلينتلوك 2026” الذي أُقيم في مدينة سرت، إضافة إلى تقييم النتائج التي تحققت خلاله والبناء عليها في المراحل المقبلة.

وأشاد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت بمستوى التنظيم الذي أظهرته القوات المشاركة في التمرين، مؤكدًا أهمية هذا النوع من التدريبات في تعزيز التعاون العسكري.

من جانبه، عبّر وكيل وزارة الدفاع عن تقديره للدور الذي أسهم به التمرين في رفع كفاءة وجاهزية منتسبي الجيش الليبي، بما يعزز قدراتهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الدفاع الليبية لتعزيز برامج التدريب والتعاون العسكري الدولي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة من خلال المشاركة في التمارين المشتركة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي العسكري في البلاد.

الجيش الليبي يطلق دورتين تدريبيتين في مدرسة الحرب الإلكترونية بطرابلس

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عن انطلاق دورتين تدريبيتين لمنتسبي الجيش الليبي داخل مدرسة الحرب الإلكترونية في العاصمة طرابلس، وذلك ضمن الخطة التدريبية السنوية للعام التدريبي 2025–2026.

وتشمل الدورات الجارية دورة في الحاسب الآلي تستهدف ضباط الصف والمنتسبين إلى إدارة الحرب الإلكترونية، إلى جانب دورة أخرى في الوقاية الإلكترونية موجهة لضباط الجيش الليبي من مختلف الأسلحة والصنوف.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي، تفقد مدير إدارة الحرب الإلكترونية وآمر مدرسة الحرب الإلكترونية سير العمل داخل الدورتين، واطلعا على مستوى الانضباط وآليات تنفيذ البرنامج التدريبي ومدى التزام المشاركين بالمحتوى التدريبي.

وتهدف هذه البرامج إلى رفع الوعي لدى الضباط بدور الحرب الإلكترونية في الحروب الحديثة، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التهديدات التقنية، إضافة إلى الحد من الخسائر المحتملة الناتجة عن استخدام الخصوم للمعدات والأسلحة الإلكترونية.