بالفيديو.. وزارة الدفاع تنكّس الرايات حداداً على رئيس الأركان

أطلقت وزارة الدفاع الليبية، اليوم، مراسم تنكيس الرايات بمقر الوزارة ورئاسة الأركان العامة حدادًا على روح رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد ومرافقيه، الذين قضوا ليلة أمس في حادث طائرة أليم أثناء تأديتهم لواجبهم وقيامهم بمهمة رسمية.

وتوجهت الوزارة بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، مؤكدة شعورها العميق بالحزن لفقدان هذه الكوكبة من القادة العسكريين، الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الوطن وحماية أراضيه.

*مراسم تنكيس الرايات* بمقر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، حدادًا على روح رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الدفاع الليبية‏ في الأربعاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥