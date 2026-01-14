وزارة الشؤون تبدأ تسليم «صكوك بدل الإيجار» للأسر النازحة

بمتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، شرعت الوزارة في توزيع صكوك بدل الإيجار للأسر النازحة من مدينة مرزق، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي للأسر النازحة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ظروف النزوح، مؤكدة استمرار رعاية الأسر المتضررة وتوفير الدعم اللازم لها.

وأضافت الوزارة أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج حماية اجتماعية تشمل مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز برامج الدعم الإنساني والاقتصادي للأسر الأكثر تأثرًا بالنزوح والصراعات.