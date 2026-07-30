وزارة الشباب تبدأ ترتيبات توزيع أول دفعة من القروض السكنية

أعلنت وزارة الشباب أن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي هيثم الزحّاف عقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة، لمتابعة مراحل توزيع الدفعة الأولى من القروض السكنية المخصصة للشباب، ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء للإسكان الشبابي.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى تشمل 1400 قرض سكني موجه إلى الشباب المسجلين في منظومة الإقراض التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وأضافت أن الاجتماع يأتي استنادًا إلى التعديلات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، والهادفة إلى تفعيل المبادرة والانطلاق في تسليم الدفعات للمستفيدين، بما يضمن تسريع تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.

وأكدت وزارة الشباب أن تنفيذ المرحلة الأولى سيتم بالتنسيق مع البلديات، على أن يُعقد اجتماعٌ الأسبوع المقبل لمتابعة آليات التنفيذ، وضمان وصول القروض إلى مستحقيها وفق الإجراءات المعتمدة.

تندرج مبادرة الإسكان الشبابي ضمن البرامج الحكومية الهادفة إلى دعم الشباب وتوفير حلول سكنية لهم من خلال منح قروض سكنية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بما يسهم في تسهيل تملك المساكن وتحسين الظروف المعيشية للشباب في مختلف البلديات.