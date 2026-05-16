«وزارة الشباب» تحدد موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات

أعلنت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، عن دعوة رسمية لوسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور مؤتمر صحفي مخصص لإعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية للشباب في مرحلتها الأولى.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر الصحفي سيعقد بحضور وزير الشباب المهندس هيثم الزحاف، حيث سيتم خلاله الكشف عن نتائج الانتخابات ضمن المرحلة الأولى التي شملت 30 بلدية في مختلف المناطق.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر مساء السبت الموافق 16 مايو 2026، عند الساعة 08:00 مساءً، في فندق الأندلس الشيراتون بالعاصمة طرابلس.

وأكدت وزارة الشباب أن هذا الحدث يأتي في إطار متابعة العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية للشباب، وإبراز نتائج المشاركة الشبابية في الاستحقاق الانتخابي الذي يشهد اهتمامًا رسميًا ومجتمعيًا واسعًا.

ودعت الوزارة جميع القنوات الإعلامية والمنصات الصحفية إلى الحضور وتغطية المؤتمر، الذي يُنتظر أن يسلط الضوء على نسب المشاركة وأبرز مخرجات العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود الدولة لتعزيز دور الشباب في الحياة العامة، ودعم المبادرات الانتخابية الهادفة إلى تمكينهم من المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.