وزارة الصحة تؤكد التزامها بالحد من انتشار «مرض السكري»

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري الموافق 14 نوفمبر، التزامها بالجهود الوطنية للحد من انتشار المرض وتعزيز الوعي بمخاطره وطرق الوقاية منه، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في ليبيا.

وتعمل الوزارة هذا العام على دعم شعار المناسبة من خلال التركيز على الاكتشاف المبكر، وتسهيل الوصول إلى الرعاية، وتمكين المرضى من إدارة حالتهم الصحية.

وبهذه المناسبة، اطلقت الوزارة سلسلة من البرامج التوعوية، وحملات الفحص المجاني، وورش العمل في مختلف المناطق، بهدف رفع مستوى الوعي وتشجيع تبني نمط حياة صحي.

كما دعت الوزارة المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة، إلى إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر وتفادي المضاعفات، مؤكدة استمرارها في تطوير خدمات الرعاية لمرضى السكري وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة.