وزارة الصحة تبحث إعادة تفعيل مصنع «الرابطة» للمواد الأولية

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيلها العام والمكلف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا موسّعًا لبحث آليات إعادة تشغيل مصنع “الرابطة للمواد الأولية”، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة إحياء الإنتاج المحلي وتعزيز السيادة الدوائية في ليبيا، بعد توقف المصنع لأكثر من 15 عامًا.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والنووية، والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وممثل عن شركة “فارماكوم” الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعات الدوائية والتشريعات والقانون وإدارة الصيدلة.

ويأتي هذا التحرك ضمن برنامج “عودة الحياة” وبدعم مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتوفير أدوية عالية الجودة من مصادر محلية، وفقًا للمعايير الدولية.

وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والتشريعية واللوجستية لإعادة تشغيل المصنع، مع التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية للمصنع، بما يواكب التطورات الحديثة في صناعة الأدوية.