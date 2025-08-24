وزارة الصحة تبحث في القاهرة تعزيز جاهزية المراكز لاستقبال المهاجرين وخطط الاستجابة للكوارث

بحث وفد من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع رسمي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة بالوحدة الإفريقية، آليات تعزيز دور المراكز الصحية في استقبال الوافدين والمهاجرين، ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجاهزية المنظومة الصحية الوطنية.

كما ناقش الاجتماع خطط الاستجابة الصحية خلال الكوارث والجوائح، وأكد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي في هذا الإطار، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على التعامل مع الأزمات الإنسانية والصحية.

وضم وفد وزارة الصحة كلاً من: مدير مكتب التخطيط والبحوث الصحية، مدير مكتب التعاون الدولي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، مدير إدارة الطوارئ والدعم، إضافة إلى عدد من مديري المستشفيات والمجالس الصحية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تشاورية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الطوارئ الصحية والرعاية الأولية، بما يخدم أهداف التنمية الصحية المستدامة في ليبيا.