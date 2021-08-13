وزارة الصحة تبحث مستجدات ملف كورونا

عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، مع مدراء الإدارات بوزارة الصحة.

ويأتي الاجتماع لمناقشة خطط عمل الإدارات في ظل جائحة فيروس كورونا، وعرض التقارير المقدمة من إدارات الطوارئ والمشروعات والتفتيش بالوزارة حول مراكز العزل وانسياب الأوكسجين خلال الأيام الماضية.

كما نُوقش خلال الاجتماع آلية وضع خطة عمل مشتركة للشروع في ربط مراكز العزل بمنظومة إلكترونية سواء كانت للعاملين أو مرضى كورونا بإدارة الطوارئ الصحية.

وتم أيضاً خلال الاجتماع، مناقشة آليات البدء في صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتخلل الاجتماع أيضًا؛ استعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية لإنشاء مصانع إستراتيجية للأوكسجين السائل.

وأكد الوكيل على الدور الهام للإعلام والجهود المبذولة لمتابعة وضع مراكز العزل بصفة خاصة، ووضع الجائحة بصفة عامة.