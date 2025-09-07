الصحة تبدأ بتوزيع «أقلام الإنسولين» على المراكز الطبية

باشر جهاز الإمداد الطبي، صباح اليوم، عملية توزيع الدفعة الأولى من شحنة أقلام الإنسولين، وذلك ضمن إطار خطة وزارة الصحة لتوفير الأدوية الأساسية لمرضى السكري.

وشملت عملية التوزيع كلاً من:

مركز السكري الزاوية

مركز العين للسكري بمدينة صرمان

مستشفى الجلاء للأطفال

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام وزارة الصحة بتطبيق الآلية المعتمدة في توزيع الأدوية، بما يضمن وصول العلاج إلى مستحقيه في مختلف المرافق الصحية، بطريقة منظمة وعادلة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الدوائي، وتوفير الرعاية اللازمة لمرضى السكري في عموم البلاد.