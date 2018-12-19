وزارة الصحة تتابع ملف ديون العلاج في تونس

قام وكيل وزارة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم بزيارة عمل إلى تونس التقى خلالها وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف.

اطلع الوكيل خلال زيارته على نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج المترتبة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريح له إنه قد تم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين البلدين في الجانب الصحي في العديد من الملفات، والتي كان أبرزها الاستفادة من التجربة التونسية في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية إلى جانب تنظيم القطاع الصحي الخاص، وفق قوله.

هذا وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة الاتفاق على تشكيل فرق عمل بين وزارتي الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية خلال الأيام القادمة.