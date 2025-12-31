وزارة الصحة ترفع مستوى الاستعداد للحالات «الحرجة»

نفذت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تمرينًا ميدانيًا متقدمًا بمحاكاة نقل حالة طبية طارئة وحرجة جوًا إلى مستشفى الهضبة الخضراء العام في مدينة طرابلس، بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم، في خطوة تهدف إلى اختبار الجاهزية الفعلية للفرق الطبية والإسعافية، خصوصًا خلال فترات الذروة والضغط العالي.

وشمل التمرين محاكاة كاملة لوصول المصاب عبر الإسعاف الطائر، وتسليمه بسلاسة إلى الفريق الطبي المختص داخل المستشفى، مع بدء التدخلات الطبية العاجلة فورًا، وفق معايير السلامة وسرعة الاستجابة المعتمدة، بما يعكس مستوى التنسيق الميداني بين مختلف الوحدات المعنية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا التمرين يأتي ضمن خطة مستمرة لتعزيز التكامل بين فرق الإسعاف الجوي وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة، وضمان الاستعداد للتعامل مع السيناريوهات الطارئة في مختلف الظروف، بما يسهم في تقديم خدمات إسعافية آمنة وفعالة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه التمارين الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية، حيث تتيح تقييم الأداء العملي، ورصد نقاط القوة، ومعالجة أي تحديات محتملة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار الطبي في اللحظات الحرجة.