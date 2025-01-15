افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للصحة النفسية والعلاج النفسي، الذي يُنظَّم بالتعاون مع مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وفي مستهل المؤتمر، أعلن ابو جناح، عن “اعتماد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية في مجال الصحة النفسية وتطوير منظومة العلاج والدعم النفسي في ليبيا”.

هذا “ويجمع المؤتمر، الذي ينعقد يومي 15 و16 يناير 2025، نخبة من المختصين والخبراء في مجال الصحة النفسية من داخل ليبيا وخارجها، لبحث التحديات الراهنة واستعراض أحدث أساليب العلاج النفسي، مع تقديم توصيات علمية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية النفسية في البلاد”.

وفي كلمته، أشاد الدكتور سعد الدين عبدالوكيل سعد، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، “بأهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون العلمي وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لدعم الصحة النفسية وتحقيق جودة عالية في الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وزارة الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وتفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثالث للصحة النفسية افتتح صباح اليوم… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥