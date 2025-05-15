وزارة الصحة تُكذّب شائعات الإصابات والوفيات في طرابلس: التصريحات الرسمية فقط عبر منصاتنا

نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور تصريحات عن الوزارة أو أي من ممثليها حول أعداد الجرحى أو الوفيات نتيجة الأحداث الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة أن جميع المعلومات المنشورة في هذا السياق غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أن تداول هذه الأخبار يساهم في تضليل الرأي العام ونشر البلبلة في ظرف حساس.

وشدد البيان على أن أي معلومات أو بيانات صادرة عن الوزارة يتم نشرها حصريًا عبر منصاتها الرسمية، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة قبل الرجوع إلى الجهات المختصة.