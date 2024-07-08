وزارة العمل تبحث أوضاع العمالة المصرية في ليبيا

بحث وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع نائب سفير جمهورية مصر العربية أحمد سامي، وملحق الشؤون القنصلية، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة، أوضاع العمالة الوافدة المصرية المتواجدة في ليبيا.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن الاجتماع، الذي عُقِد بديوان الوزارة، تناول سبل تنظيم تواجد هذه العمالة، والتأكيد على ضرورة التزامها بالقوانين والقرارات والإجراءات المنظمة لتواجد العمالة الأجنبية في ليبيا.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه العمالة المصرية، والسبل الممكنة لحلها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها بما يعزز من التعاون بين البلدين في هذا المجال.