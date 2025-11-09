وزارة العمل تعلن آلية جديدة لاعتماد المدربين

أعلن مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، عن إطلاق خدمة اعتماد المدربين ومنح رخصة الكفاءة المهنية، في إطار جهوده للارتقاء بجودة التدريب في ليبيا وتعزيز مهنية الكوادر العاملة في هذا القطاع.

وأوضح المركز أن الخدمة الجديدة تعتمد على المستويين الأول والثاني الواردين في دليل اعتماد المدرب المعتمد رسميا من وزارة العمل والتأهيل، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى تنظيم مهنة التدريب وتوحيد معايير الكفاءة لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.

ودعا المركز جميع المدربين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية إلى التقدّم للحصول على شهادة مدرب معتمد عبر الرابط التالي:

🔗 نموذج التسجيل للحصول على رخصة الكفاءة المهنية

كما أتاح المركز إمكانية الاطلاع على الأدلة التنظيمية المعتمدة عبر الروابط التالية:

📖 دليل المدرب – المستوى الأول:

https://qacc.gov.ly/wp-content/uploads/2024/11/Trainer-of-Trainers-Level-1-1.pdf

📖 دليل المدرب – المستوى الثاني:

https://qacc.gov.ly/wp-content/uploads/2024/11/Trainer-of-Trainers-Level-2.pdf

🗂️ دليل كتابة الأهداف التدريبية:

https://qacc.gov.ly/wp-content/uploads/2024/11/Training-Objectives-Writing-Guide.pdf

وأكد مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تطوير قطاع التدريب المهني في ليبيا، من خلال تطبيق معايير تقييم حديثة تمنح المدربين رخصة الكفاءة المهنية وفق ضوابط الجودة والاعتماد المعتمدة.