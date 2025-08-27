وزارة العمل توقّع مذكرة تعاون مع «مصلحة الجوازات والجنسية»

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، وقّعت وزارة العمل والتأهيل مذكرة تفاهم مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وذلك خلال مراسم أُقيمت بمقر المركز الليبي الكوري في طرابلس.

ووقّع المذكرة عن وزارة العمل عبدالناصر العقيلي، وكيل الوزارة لشؤون التأهيل، وعن المصلحة اللواء يوسف عبد الله مراد، مدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم مدير مكتب الوكيل، ومدير المركز الليبي الكوري، ورئيس قسم التدريب بالوزارة.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد وكيل وزارة العمل بدور المصلحة في أداء مهامها الأمنية والخدمية، مثمنًا تعاونها البناء مع مختلف مؤسسات الدولة.

من جانبه، أعرب مدير المصلحة عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجال التأهيل والتدريب، مشيدًا بدور المركز الليبي الكوري كمؤسسة متخصصة في تطوير الموارد البشرية ورفع الكفاءات.

وعقب التوقيع، قام الوفد بجولة داخل قاعات التدريب وورش العمل بالمركز، حيث اطلعوا على الإمكانات التقنية والبرامج التدريبية المعتمدة، في إطار دعم خطة الوزارة لتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.