وزارة المالية تناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخادزي، “لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد”.

وأكد اللقاء على “أهمية إصلاح المالية العامة وتطوير برنامج الرقمنة المالية، بتحديث الأنظمة المالية وتبسيط الإجراءات، كما تم التأكيد على أهمية التخطيط المالي المتوسط وقصير الأجل؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد”.

وعبر الوزير عن “دور وزارة المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك التحديات التي تواجهها في سبيل تقديم كافة الخدمات المالية للجهات الممولة من الخزانة العامة بأيسر الطرق وفي البرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة من تسييل مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك إعداد مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة:.

وأكدت صوفي كيمخادزي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، على “ضرورة تكتيف مثل هذة اللقاءات والاجتماعات في سبيل تعزير اوجة النشاط بين وزارة المالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا لتسخير كافة الامكانيات وحل الاشكاليات والعراقيل التي تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق تطلعات وامال وطموحات الشعب الليبي”.