بيان لوزارة النفط حول الاشتباكات في محيط مصفاة الزاوية

أصدرت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية بياناً بشأن الاشتباكات التي اندلعت في محيط مصفاة الزاوية لتكرير النفط.

وقال بيان الوزارة: “بلغنا بأن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت وبكل أسف حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضاف: “تمكن عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة حتى لحظة كتابة هذا البيان، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها”.

وتابع البيان: “إن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في انعقاد دائم لمتابعة الأحداث والتطورات لاتخاذ ما يلزم من إجراء بهذا الخصوص”.

وأضاف: “تناشد وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض هذه الاشتباكات بأي شكل من الأشكال نظرا لما تشكله من خطر كبير على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة لا قدر الله، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال”.