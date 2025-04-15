وزارة النفط تناقش آليات تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

عقد وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية لقاء تشاوري مشترك بين ممثلين عن الوزارة وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الدكتور سيرجي فولكوف مدير مشروع انتقال الطاقة بالـ UNDP Libya“.

وتمت “مناقشة آلية التعاون المشترك في مجال بناء القدرات والتطوير والتدريب في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في قطاع النفط والغاز، كما تم التأكيد على توحيد الجهود في تنفيذ برنامج الانتقال الطاقوي بقطاع النفط والغاز في ليبيا وفقًا إلى متطلبات تغيرات سوق الطاقة الدولي نحو خفض الانبعاثات الكربونية والغازات المسببة في الاحتباس الحراري”.

هذا “وحضر عن جانب الوزارة مدير مكتب الطاقات المتجددة الدكتور جهاد العماري ونزار المحمودي مدير عام الموارد البشرية والتدريب وسمر الجربي مدير إدارة القوى العاملة ومحمد الفيتوري مستشار الوزير”.