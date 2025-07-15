وزارة النفط تُطلق مبادرة «جيل الطاقة» لتأهيل الكفاءات الشابة

في إطار جهودها الرامية إلى دعم بناء القدرات المحلية وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة، أطلقت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية مبادرة “جيل الطاقة”، التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشباب الليبي يمتلك المهارات والمعرفة المطلوبة لمواكبة التحولات العالمية في الصناعة النفطية.

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 915 مشاركًا تم اختيارهم ليكونوا “سفراء مبادرة جيل الطاقة”، وذلك بالشراكة مع جمعية مهندسي البترول العالمية – مكتب ليبيا (SPE).

ويشرف على تدريب هؤلاء السفراء خمسة مدربين محترفين يتمتعون بخبرة أكاديمية وميدانية واسعة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على المزج بين الجانب النظري والعملي في إعداد الكوادر الوطنية.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية وزارة النفط والغاز لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا.