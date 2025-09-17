وزارتا الداخلية والتعليم توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الأمن داخل الجامعات

وقّعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين في المجالات الأمنية والتعليمية، بما يخدم المجتمع الجامعي ويساهم في خلق بيئة تعليمية آمنة.



جرت مراسم التوقيع بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ومدير إدارة شؤون الجامعات الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارتين ورؤساء الجامعات.

وتركز المذكرة على ترسيخ مبادئ الوقاية والتوعية الأمنية داخل الحرم الجامعي، وتعزيز ثقافة الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة لحماية الطلبة والطالبات من التهديدات والمخاطر المختلفة، بما يضمن استقرار البيئة التعليمية وتقدمها.