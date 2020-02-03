وزراء خارجية اجتماع برلين سيجتمعون منتصف مارس حول ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 3 فبراير 2020 - 10:01
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ترقب لمؤتمر برلين في منتصف مارس [سبوتنيك]

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون في منتصف مارس/آذار.

وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية، “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس”.

وأضاف أن الحكومة الألمانية تجري “مناقشات مكثفة حول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي بواسطة بعثته في ليبيا حتى يكون حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا فعالا”.

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وأكد أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل صياغة قرار يعاقب الدول التي تخرق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

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