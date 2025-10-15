وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي والناتو يعقدون اجتماعات حاسمة لدعم أوكرانيا

يعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الأربعاء 15 أكتوبر، ثلاث اجتماعات متتالية في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا في ظل استمرار النزاع مع روسيا.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري الأول لحلف الناتو صباح الأربعاء في مقر الحلف، حيث سيتم التركيز على مناقشة خطط زيادة إنتاج الأسلحة الأوروبية، لاسيما الطائرات المسيّرة، والذخائر، والصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي. كما سيتم التباحث بشأن الطلبيات الجديدة لتوريد الأسلحة من الولايات المتحدة.

وعقب ذلك، سيُعقد اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا على المستوى الوزاري، حيث من المتوقع أن تُعلن خلاله صفقات كبرى لشراء أسلحة أمريكية لصالح كييف، وفق ما صرح به المندوب الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر.

وفي المساء، سيُعقد اجتماع غير رسمي بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، برئاسة المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، وذلك دون مشاركة الولايات المتحدة وكندا والنرويج.

وسيخصص هذا اللقاء لمناقشة تسريع عسكرة الاقتصاد الأوروبي، وزيادة وتيرة توريدات الأسلحة الأوروبية إلى أوكرانيا، إضافة إلى مشاريع دفاعية ذات أولوية، من بينها مشروع “جدار المسيرات”.

ومن المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية، في 16 أكتوبر، عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز عسكرة الاقتصاد الأوروبي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لدعم أوكرانيا وزيادة الجاهزية العسكرية للقارة في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.