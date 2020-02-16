وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان الأمن الإقليمي

ناقش وزيرا خارجية إيران والكويت الأمن الإقليمي والعلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي [ايران]

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف – الذي يزور الكويت حاليا – المستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الراهنة بالمنطقة.

وخلال اللقاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ، مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح ، تمت مناقشة العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي .

كما ناقش وزيرا خارجية إيران والكويت التطورات في اليمن.

وكان ولي العهد الكويتي ، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني ، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني التقى الجمعة والسبت على هامش مؤتمر ميونيخ، رئيس الوزراء الكندي ووزير خارجيته اضافة الى وزراء خارجية الصين وكرواتيا وسلطنة عمان والتشيك وفنلندا والفاتيكان واليابان واسبانيا والمانيا وروسيا وتركيا واعضاء مجموعة الازمات الدولية ومجموعة حزب الشعب في البرلمان الاوروبي.

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