وزيرة الثقافة تجتمع بمدراء مكاتب المنطقة الغربية

اجتمعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي عثمان، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، مع مدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة الغربية.

وجاء هذا الإجتماع في إطار الاهتمام بسير العمل في كل مكاتب الثقافة بالدولة الليبية، حيث سبق للوزيرة أن اجتمعت في المدة الماضية بمدراء المكاتب في المنطقة الشرقية وسيكون الاجتماع القادم بمدراء المكاتب في المنطقة الجنوبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

ورحبت الوزيرة في هذا الاجتماع الذي شمل كل مدراء المكاتب بالمنطقة الغربية على حضورهم، منوّهة بأن هذا الاجتماع هو اجتماع للتعارف والتعرف على الصعوبات التي تعترض الأداء في سير العمل وكيفية حلحلة ومعالجة المشاكل التي تواجه كل مكتب في أداء عمله وبرامجه بالصورة المطلوبة.

وفُتِح إثر ذلك، باب النقاش للململة وحصر المشاكل التي تواجه المكاتب في جميع مدن المنطقة الغربية والتي تلخصت في أغلبها في عدم إنجاز الترقيات المستحقة لموظفي المكاتب والكتب التي لم تنجز طباعتها منذ سنوات عديدة ومشكلة عدم صيانة وتأثيث ومستلزمات القرطاسية لأغلب المكاتب الموجودة في المنطقة.

كما تطرق الحديث إلى عدم وجود خطة منسقة ومدروسة في تنفيذ البرامج والمناشط الثقافية لعدم وجود الدعم المالي، وأوضح العديد من مدراء المكاتب المعاناة الكبيرة التي تعيشها المكاتب الثقافية في ظل الظروف الصعبة لعدم وجود ميزانية لها، كما طالب الحضور بميزانية عادلة للجميع وكذلك موضوع الملاك الوظيفي المطلوب حلّه بأسرع وقت بالإضافة إلى المطالبة بالمزيد من الصلاحيات لمدراء المكاتب في علاج العديد من المواضيع التي تهم المثقفين والأدباء والكتّاب وموظفي المكاتب والمراكز في تفعيل المناشط والفعاليات في المناطق والمدن.

كما طالب عدد من المدراء بسداد ديون المكاتب التي قامت ببرامج ومناشط وفعاليات ثقافية لصالح الجهات الخاصة والأفراد التي ساهمت في إنجاز فعالياتها والتي تطالب بسداد ديونها التي لم تصرف هيئة الثقافة عليها ما يستلزم ذلك، كما نوّه الحاضرون على التعيينات المهملة والمهمشة في أغلب مكاتب المنطقة الغربية.

<div class = "fb-post" data-href = "https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=117893967069996&id=100969328762460" data-width = "500" data-show-text = "true" ><blockquote cite = "https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=117893967069996&id=100969328762460" class = "fb-xfbml-parse-ignore" ><p> وزيرة الثقافة تجتمع بمدراء مكاتب المنطقة الغربية اجتمعت معالي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي عثمان... </p> تم النشر بواسطة ‏ <a href = "https://www.facebook.com/وزارة-الثقافة-والتنمية-المعرفية-بحكومة-الوحدة-الوطنية-100969328762460/" > وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية </a> ‏ في <a href = "https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=117893967069996&id=100969328762460" > الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١ </a></blockquote></div>