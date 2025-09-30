وزيرة الثقافة تشارك في افتتاح «المؤتمر العالمي لليونسكو»

انطلقت يوم امس الاثنين 29 سبتمبر 2025 في مدينة برشلونة الإسبانية أعمال مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “موندياكولت 2025″، والذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

ويُعد هذا المؤتمر منصة بارزة للحوار والتعاون في مجالات السياسة الثقافية ويُعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بمشاركة واسعة من وزراء الثقافة وممثلي اليونسكو والمنظمات الدولية، إلى جانب الخبراء والفاعلين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم.

ومثّلت ليبيا في هذا الحدث الدولي معالي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، الأستاذة مبروكة توغي، التي شاركت في مراسم الافتتاح إلى جانب عدد من نظرائها من مختلف القارات، مؤكدة على حضور ليبيا الفاعل في المحافل الثقافية الدولية.

ويعد هذا المؤتمر أبرز منتدى وزاري دولي في مجال السياسات الثقافية، حيث ستعمل 194 دولة عضوا في اليونسكو على صياغة جدول الأعمال العالمي للثقافة والالتزام بتنفيذه خلال السنوات المقبلة.

كما يشكل المؤتمر محطة أساسية لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل السياسات الثقافية، ودورها في تعزيز التنوع والتفاهم بين الشعوب، فضلاً عن جعل الثقافة رافعة للتنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها جعل الثقافة ركيزة للتنمية المستدامة، وحماية التنوع الثقافي وصون التراث المادي واللامادي، وتطوير الاقتصاد الثقافي والقطاعات الإبداعية، وترسيخ دور الثقافة في بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي.

يُعد هذا المؤتمر من أبرز الفضاءات العالمية للحوار الثقافي وصياغة توجهات دولية تساهم في حماية الهوية، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وإبراز مكانة الثقافة كركيزة أساسية في مواجهة تحديات العصر.