وزيرة الخارجية تصل البحرين قادمة من الكويت

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها، صباح اليوم الاثنين، إلى مملكة البحرين في زيارة عمل، وذلك بعد اختتام زيارتها إلى دولة الكويت ولقاءاتها مع كبار المسؤولين الكويتيين.

وكان في استقبال الوزيرة بمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية توفيق أحمد المنصور، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.