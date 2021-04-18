وزيرة الداخلية الإيطالية تزور ليبيا غدا الاثنين

تُؤدي وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس غدا الاثنين، لبحث ملفات الهجرة والأمن.

وبحسب ما أفادت مجلة “فورميكي” الإيطالية ، فإنه من المقرر أن تلتقي الوزيرة الإيطالية نظيرها الليبي خالد مازن في الاجتماع الرابع في ليبيا بين أعضاء الحكومة الإيطالية والمؤسسات الليبية الجديدة.

وأفادت المجلة الإيطالية بأن الاجتماعات سترتكز بشكل أساسي على مسألة الهجرة، وذلك في إطار الشراكة الإيطالية الليبية التي تتجدد مع السلطة التنفيذية الجديدة.

وأشارت المجلة إلى أنه سيتعين على لامورجيزي مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الداخلي لليبيا وهو عامل حاسم في المساعدة في بناء الاستقرار في ليبيا.