وزير الاقتصاد: توحيد الجهود لتعزيز المبادلات التجارية مع تونس

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التجارية المشتركة التونسية-الليبية التي تمّ عقدها في طرابلس في ديسمبر 2024.

وفي بداية اللقاء، أكدت رئيسة الحكومة التونسية على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين التونسي والليبي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات لمصلحة البلدين.

وأضافت أن تونس ماضية في تنفيذ التوصيات من أجل تجاوز الصعوبات وتحقيق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل الاقتصادي.

كما شددت رئيسة الحكومة على موقف تونس الثابت في دعم خيارات الشعب الليبي، مؤكدة أن الوضع في ليبيا هو شأن داخلي ويجب أن يُحل بطرق ليبية خالصة، وفي هذا السياق، أكدت استعداد تونس للتعاون مع ليبيا للحفاظ على أمن واستقرار البلدين.

من جهته، أعرب الحويج، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تونس، خاصة في مجالات التجارة والصناعة.

وأكد أن توحيد المواصفات بين البلدين سيسهم في تسهيل حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، كما أشار إلى أهمية العمل المشترك للتحضير نحو السوق الإفريقية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.