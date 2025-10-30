وزير الاقتصاد يبحث تطوير آليات العمل بـ«الغرف التجارية»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا ضم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستثمار ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الغرف، والمدير العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير مكتب شؤون الغرف التجارية بالوزارة، ورؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة من طرابلس، زليتن، هلال العاصمة، الزاوية، الخمس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل وفق الخطة السنوية المعتمدة، حيث تناول الحاضرون عددًا من الصعوبات والمشاكل الإدارية والفنية التي تواجه الغرف التجارية في أداء مهامها، وسبل تذليل هذه التحديات بالتعاون مع مكتب شؤون الغرف التجارية بالوزارة.

كما استعرض المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للغرف التجارية، التي تهدف إلى تسهيل عمليات تلقي الطلبات وإصدار الشهادات المتعلقة بالأنشطة التجارية ومتطلبات الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن المنصة ستكون جزءًا من خطة التحول الرقمي، مما سيسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات الخاصة بالتجار وأصحاب الشركات، إضافة إلى تخصيص نافذة للمصلحة العامة للجمارك للتحقق من صحة المستندات الصادرة عن الغرف التجارية.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن وزير الاقتصاد والتجارة جهود الفريق التنفيذي للاتحاد في تطوير آليات العمل، وأكد أهمية تفعيل دور الغرف في قطاعات الصناعة والزراعة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

كما شدد على تقديم الوزارة لكافة الدعم والتسهيلات للغرف التجارية بما يساهم في تعزيز القطاع الخاص ودعمه كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.