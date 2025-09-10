وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون التجاري مع الهند

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، محمد عاليم، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الهند لدى ليبيا، بحضور الملحق التجاري بالسفارة، وممثل اتحاد الصناعات الهندية، ومسؤول ملف الهند بمكتب التعاون الدولي بالوزارة، إضافة إلى مندوب عن مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتمحور اللقاء حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والهند، حيث شدد الوزير الحويج على أهمية وضع استراتيجية للتعاون مع القطاع الخاص في البلدين، تتضمن إنشاء غرفة تجارية مشتركة ومجلس لأصحاب الأعمال الليبي – الهندي، بهدف مد جسور التواصل وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي ليبي – هندي بالعاصمة طرابلس خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الهندية للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني، علماً أن آخر اجتماعاتها كانت في دورتها العاشرة بالعاصمة الهندية نيودلهي عام 2007.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الهندي على أهمية هذا اللقاء في دفع العلاقات الثنائية قدماً، مشيداً بالحرص المشترك على تعزيز الشراكة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، وفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة بما يعود بالنفع على البلدين.