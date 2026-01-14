وزير الاقتصاد يطالب بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع بريطانيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بديوان الوزارة مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، لمناقشة أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم التنمية الوطنية.

وأكد الوزير محمد الحويج أن المملكة المتحدة شريك تاريخي لليبيا، داعيًا الجانب البريطاني إلى تجديد وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار، وطلب تعزيز التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لدعم جهودها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بما يسهم في تنفيذ خطة الحكومة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أهمية دعوة وتشجيع الشركات البريطانية لدخول السوق الليبي في مختلف القطاعات، وإقامة شراكات مع المستثمرين المحليين ضمن خطة الوزارة لتوطين الصناعات وزيادة حجم التبادل التجاري مع شركاء ليبيا الدوليين.

من جانبه، أكد السفير البريطاني مارتن رينولدز دعم المملكة المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد المكتب التجاري بالسفارة لتعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحسين بيئة الأعمال في السوق الليبي، وتحفيز المستثمر البريطاني على إقامة شراكات طويلة الأجل في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير محمد الحويج على أن الإصلاحات الاقتصادية الفعلية تتطلب وجود مؤسسات سيادية موحّدة تعمل على تطوير وتفعيل السياسات الثلاث للدولة: النقدية والمالية والتجارية، مؤكدًا ضرورة دعم شركاء ليبيا الدوليين، ووجّه بتعزيز التعاون بين الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة البريطانية في الملفات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.