وزير البيئة يؤكد أهمية التكامل البيئي في تعزيز الاقتصاد الوطني

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الخيمة في فندق راديسون بلو المهاري، أعمال الندوة الدولية العلمية الثقافية الاقتصادية الخامسة تحت شعار: “تجارة العبور والتحول اللوجستي.. رافعة للتنمية المستدامة وتعزيز للسيادة الاقتصادية”.

وتنظم هذه الندوة المنظمة الليبية للمثقفين بالتعاون مع المنطقة الحرة مصراتة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الشخصيات الرسمية والأكاديمية، حيث ألقى وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، كلمة تناولت سياسات الوزارة في مجال البيئة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، كما تحدث الوزير عن الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على البعد البيئي.

كما قدّم الدكتور خليفة الأعوج، مدير إدارة المراقبة والتفتيش البيئي، محاضرة بعنوان “البيئة كأداة لتعزيز الاقتصاد”، في حين ألقى المهندس عبد الباسط تنتوش، مدير إدارة التخطيط والدراسات، محاضرة تحت عنوان “الدبلوماسية البيئية في العلاقات الدولية”.

وقد أكدت المداخلات على دور البيئة الحيوي في دعم التنمية المستدامة وارتباطها الوثيق بالسياسات الاقتصادية والتجارية.

كما شددت على أهمية تعزيز التعاون البيئي في تعزيز مكانة ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الاقتصادية.