وزير التجارة الهندي: لن ننحني أمام الرسوم الأمريكية وسنبحث عن أسواق بديلة

صرح وزير التجارة الهندي بيوش غويال، بأن بلاده لن “تنحني” أمام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكداً أن الهند ستركز على فتح أسواق بديلة وتعزيز صادراتها.

ويأتي ذلك بعد دخول الرسوم الأمريكية بنسبة 50% على العديد من السلع الهندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرتها واشنطن “عقابًا” على مشتريات نيودلهي الكبيرة من النفط الروسي بهدف الضغط على موسكو.

وأشار غويال خلال فعالية في نيودلهي إلى أن الهند مستعدة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع أي طرف، لكنه شدد على أن بلاده “لن تظهر بمظهر الضعيف”، مؤكداً أن الحكومة ستعلن قريباً عن إجراءات لدعم القطاعات المتضررة، وفق ما نقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين البلدين، بعدما وصفت نيودلهي الرسوم بأنها “غير عادلة وغير مبررة”، في ظل تعثر المحادثات بشأن الزراعة ومنتجات الألبان.

ويحذر محللون من أن الرسوم الجديدة تعادل “حظرًا تجاريًا” قد يضر بالشركات الصغيرة، إذ سجلت صادرات المنسوجات والمأكولات البحرية والمجوهرات بالفعل خسائر بسبب إلغاء طلبيات أمريكية لصالح منافسين مثل بنغلاديش وفيتنام.

وفي الأسبوع الماضي، دافع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكداً أن “شراء النفط الروسي يخدم المصالح الوطنية ويسهم في استقرار الأسواق الدولية”.

وأضاف جايشانكار خلال مشاركته في منتدى “القيادة العالمية” أن الهند تحافظ على استقلالية قراراتها، وأنها تتخذ قرارات تصب في المصلحة الوطنية، في إشارة واضحة إلى الرسوم الأمريكية.

وتطرق الوزير الهندي إلى الانتقادات الموجهة لبلاده بسبب مشتريات النفط الروسي، قائلاً: “إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا”.

وأضاف أن مشتريات الهند في عام 2022 ساهمت في تهدئة الأسواق الدولية أثناء موجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مؤكداً أن نيودلهي ستستمر في اتخاذ قرارات تحمي مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الأسواق.