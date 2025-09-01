وزير التخطيط: التحول الرقمي يعزز الثقة ويشجع الاستثمارات

شارك وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، في أعمال الملتقى الثالث للمصارف الليبية الذي انعقد بفندق المهاري تحت شعار “انطلاقة رقمية للمصارف الليبية”.

وفي كلمته، أكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود المشتركة بين المؤسسات المصرفية والجهات التنظيمية والخبرات الوطنية التي آمنت بأهمية الرقمنة كأداة للتقدم والنمو.

وأوضح أن ليبيا تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار والتنمية، لافتًا إلى أن التحول الرقمي للقطاع المصرفي سيسهم في تسريع عمليات المدفوعات والتحويلات محليًا ودوليًا، بما يعزز صورة الاستقرار ويشجع المستثمرين والشركات الأجنبية على دخول السوق الليبي بثقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الانطلاقة تمثل بداية لعهد جديد من الخدمات المصرفية الذكية، التي تقرّب المسافات، وتسهّل المعاملات، وتدعم الثقة في النظام المصرفي الليبي.