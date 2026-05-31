وزير التربية: المعلمون أساس استمرار «العملية التعليمية»

نظّمت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم حفل معايدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر ديوان الوزارة، في أجواء اتسمت بالتهنئة والتواصل بين مختلف القيادات الإدارية والتربوية.

وشهد الحفل حضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، إلى جانب وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، والشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ومدير مكتب شؤون الوزير، إضافة إلى مديري المراكز والهيئات والمصالح والإدارات والمكاتب، وعدد من مراقبي التربية والتعليم وموظفي الوزارة.

وخلال كلمته بالمناسبة، قدّم الوزير تهانيه إلى جميع العاملين في القطاع التربوي، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة في خدمة العملية التعليمية، ومثمنًا دور المعلمين والموظفين في استمرار سير العمل التربوي رغم التحديات.

وأشاد الوزير بشكل خاص بالجهود التي أسهمت في إنجاح الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى التعليم الديني، مؤكدًا أهمية تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الإدارات للنهوض بالمنظومة التعليمية.

كما تخللت الحفل كلمات لوكلاء الوزارة، الذين عبّروا عن تهانيهم بهذه المناسبة الدينية، مشيرين إلى ما تحمله من قيم التضحية والإيثار، ومثمنين جهود كافة العاملين في قطاع التعليم.

واختُتمت فعالية المعايدة بتبادل التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه المناسبة على ليبيا بالخير والبركة، وأن تواصل المنظومة التعليمية مسيرتها نحو إعداد جيل متعلم يسهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية.