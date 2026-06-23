وزير التربية: نعمل على توفير بيئة تعليمية تستوعب الزيادة الطلابية

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو مع وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني، آليات تخصيص قطع أراضٍ لصالح وزارة التربية والتعليم بهدف إنشاء مدارس جديدة، وذلك خلال اجتماعٍ عُقد بديوان وزارة الإسكان والتعمير.

وشهد اللقاء حضور مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق السيد محمد بن إسماعيل، إضافةً إلى المهندس إبراهيم المبقع ممثل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، حيث جرى بحث سبل تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم في البلاد.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، مع مناقشة آليات العمل الرامية إلى تطوير المرافق التعليمية وتحسين جاهزيتها، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة في القطاع التعليمي.

كما ناقش المجتمعون ملف تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح وزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء مدارس جديدة تسهم في استيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

وخلال الاجتماع، تم إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الواقعة في نطاق طوق العاصمة طرابلس، نظراً للضغط السكاني والاحتياجات المتزايدة التي تشهدها هذه المناطق.

واختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل المباشر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتعمير والجهات المعنية، بهدف تسريع الإجراءات والبدء الفعلي في تنفيذ الخطط على أرض الواقع.