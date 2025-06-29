وزير التربية يترأس اجتماع مصلحة التفتيش والتوجيه لمتابعة تطوير الأداء التربوي

ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد اجتماع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، لمتابعة آلية العمل وتطوير الأداء التربوي في المؤسسات التعليمية.

وحضر الاجتماع وكيلا الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات المهندس علي التبروري، وللشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ومستشار الوزير الأستاذ أسامة الشريف، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ جمال العز، إلى جانب عدد من الخبراء والمفتشين التربويين.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير على أهمية دور المصلحة في نجاح العملية التعليمية، مشيدًا بجهود المفتشين التربويين من خلال متابعاتهم الدورية للمعلمين في مختلف مراقبات التربية والتعليم. وشدد على ضرورة متابعة مدارس التعليم الخاص أسوة بالتعليم العام لضمان جودة وتكافؤ المخرجات التعليمية.

بدورها، أشارت الدكتورة مسعودة الأسود إلى أن المصلحة تمثل العمود الفقري لوزارة التربية والتعليم والعملية التعليمية عمومًا، مشددة على حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه المفتشين التربويين أثناء تأدية مهامهم، مع بحث سبل تذليلها بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، أوصى الوزير بتكثيف الدورات التدريبية للمعلمين الذين حصلوا على تقييم دون المستوى، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء.