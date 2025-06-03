وزير التربية يتفقد استعدادات امتحانات الشهادات العامة ويشيد بدور التقنية في تطوير التعليم

اطلع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اليوم على سير العمل في المركز الوطني للامتحانات، وتابع بشكل مباشر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2024-2025.

ورافقه في الزيارة وكيلَا الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري، ولشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، حيث استمع الوزير إلى إحاطة مدير المركز، السيد مسعود، تضمنت شروحًا وافية عن عمليات طباعة وسحب أوراق الأسئلة، وآلية تنفيذ الامتحانات، والمراحل التي تمر بها الأسئلة حتى وصولها إلى لجان الامتحانات بالمناطق التعليمية.

كما اطلع الوزير على سير العمل داخل إدارة الشؤون الفنية، واستعرض آلية تشغيل منظومة الامتحانات الإلكترونية، وإجراءات تسجيل بيانات التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل التعليمية عبر مراقبات التعليم في كافة المناطق.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المركز، مشددًا على أهمية الدقة في إيصال الأسئلة وتسلم أوراق الإجابة، ومثمّنًا دور المركز في توحيد امتحانات الشهادات العامة على مستوى ليبيا.

وزير التربية والتعليم المكلف يشهد احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات

شهد الوزير المهندس علي العابد الرضا، احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات، التي نظمها مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة.

وحضر الاحتفالية وكيلا الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري، ولشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، إلى جانب مديري مركزي المعلومات والتوثيق، الدكتور خالد حميّر، والتدريب وتطوير التعليم، الدكتور محمد غومة.

وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، معتبرًا التقنية محركًا رئيسيًا لتحسين جودة التعليم وبناء مجتمع معرفي متطور، مشيدًا بجهود المركز في دعم التحول الرقمي وتحسين منظومة التعليم.

وشملت الاحتفالية جلسات حوارية ناقشت دور التقنية في تطوير التعليم وتعزيز جودة المخرجات التعليمية.