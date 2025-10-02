وزير التربية يشارك بختام المرحلة الأولى لمشروع تنمية مهارات مديري المدارس

شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، اليوم الخميس، في الحفل الختامي للمرحلة الأولى من المشروع الوطني لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لمديري المدارس للعام الدراسي 2025 – 2026، والذي يُنفذ لأول مرة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل.

وحضر الحفل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعدد من مديري المراكز والمصالح والإدارات، ومراقبي التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، بالإضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية.

وفي كلمته، شدد الوزير على أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج أو تحسين البنية التحتية، بل يبدأ من تطوير العنصر البشري، وعلى رأسهم مديري المدارس الذين يقودون العملية التعليمية على أرض الواقع.

وأشار العابد إلى أن المشروع استهدف أكثر من 10,000 مدير ومساعد مدير، بإشراف 200 مدرب وطني معتمد، ليصل أثره إلى مختلف مناطق ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا، مؤكدًا أن التزام وتفاعل المشاركين في المرحلة الأولى يعكس تقدم التعليم الليبي نحو الجودة.

وختم الوزير كلمته بالشكر والتقدير لجميع المدربين والمتدربين، والشركاء في صندوق تنمية الموارد البشرية، وفِرق العمل التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى، مشددًا على استمرار الوزارة في تنفيذ باقي مراحل المشروع ليشمل جميع مديري المدارس في ليبيا.

يذكر أن فعاليات التدريب انطلقت يوم الأحد 10 أغسطس 2025 في منطقة طرابلس الكبرى، مستهدفة حوالي 700 مدير مدرسة، وتوالت على مراحل حتى وصول المجموعة الرابعة التي ضمت 400 متدرب، تحت إشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وبمتابعة لجنة الصندوق.