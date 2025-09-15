وزير التربية يعقد لقاءً مع أولياء أمور الطلبة في المدرسة الباكستانية

عقد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، لقاءً موسعاً بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم مع عدد من أولياء أمور التلاميذ والطلاب الليبيين المقيدين بالمدرسة الباكستانية في ليبيا، بحضور مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد مسعود، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، وعدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملاحظات الأمنية والتعليمية والإدارية المتعلقة بالمدرسة، أبرزها:

ملاحظات أثيرت من الأجهزة الأمنية أثارت القلق بشأن وضع المدرسة وأنشطتها، مما استدعى تدخل وزارة التربية والتعليم. عدم التزام المدرسة بالقوانين واللوائح المنظمة للمدارس الخاصة في ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على أذونات المزاولة. وجود تجاوزات إدارية بعدم تسجيل حوالي 1300 تلميذ وطالب لدى المركز الوطني للامتحانات. خلل في تبعية الكوادر التعليمية والإدارية التي لا تخضع لرقابة الوزارة أو التفتيش التربوي. تدريس مناهج غير خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين. رفض إدارة المدرسة الاستجابة لمقترحات الوزارة لتعديل أوضاعها والالتزام بالمنظومة التعليمية الليبية.

وأكد الوزير السماح باستمرار الطلبة الحاليين بالمدرسة ومنحهم فرصة للانتقال إلى مدارس محلية أو دولية أخرى، مشدداً على إيقاف تسجيل طلبة جدد حتى تسوية أوضاع المدرسة القانونية.

كما أشار إلى استدعاء السفير الباكستاني لدى ليبيا لإبلاغه بضرورة تصحيح أوضاع المدرسة وتحويلها إلى مدرسة خاصة تخضع لإشراف الوزارة، حفاظاً على حقوق الطلبة وجودة التعليم.